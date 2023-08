RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ausente na lista de convocadas da técnica Pia Sundhage para representar o Brasil na Copa do Mundo feminina, a atacante Cristiane foi contratada pela SporTV como comentarista para a reta final do torneio.

A atual jogadora do Santos participará da transmissão do jogo entre Espanha x Suécia, que definirá a primeira seleção finalista da competição nesta terça-feira (15), no estádio Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, às 5h da manhã (horário de Brasília). A outra semifinal será entre Austrália x Inglaterra, na quarta-feira (16), às 7h, no Stadium Austrália.

Dona de duas medalhas de prata olímpicas com a seleção brasileira e maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, Cristiane estará ao lado da narradora Natália Lara e da também comentarista Alline Calandrini. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ela já havia comentado as partidas de futebol feminino pela emissora.

Cristiane Rozeira foi deixada de fora da seleção brasileira, que foi eliminada ainda na fase de grupos, após vencer o Panamá, perder para a França e empatar com a Jamaica. Ela vai comentar também a decisão de terceiro lugar e a final da competição.