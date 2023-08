RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Teve funk, samba e uma porção de gente dançando passinhos coreografados na festa de encerramento das gravações da terceira temporada de "Arcanjo Renegado". A comemoração, na noite desta segunda-feira (14), foi no Cais do Oriente, no centro do Rio de Janeiro.

Além do protagonista Marcello Melo Jr (que volta como o policial Mikhael), uma das presenças mais festejadas foi a de Aline Borges, que viveu Zuleica em "Pantanal". Com uma saia florida e uma jaqueta de couro (fez frio no Rio), a artista abria um sorrisão para todos que a cumprimentavam, distribuía abraços, estava feliz. Na série, Aline é Joana Toro, secretária da governadora. "Ela cresce na história", adianta.

Não tardou muito para a chegada de José Junior, showrunner da produção e presidente da AfroReggae Audiovisual. Ele estava de mãos dadas com a atriz Erika Januza. No final de julho, os dois confirmaram a quem estava interessado que sim, estão namorando. E parecem, como dizem os cariocas, "amarradões" um no outro. No trabalho, Erika tem projetos interessantes para os próximos meses; um deles é o remake de "Dona Beja", da HBO Max. Ela está confirmada no elenco.

"Arcanjo Renegado" já teve duas temporadas de sucesso, e já foram confirmadas mais três. Em seu início, Mikhael é o líder da principal equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e busca se vingar da morte de um colega de equipe, botando em risco a vida de sua mulher, Sarah, (Erika) e do filho.

A cantora Ludmilla estreou como atriz na segunda temporada, interpretando a policial Diana, e havia muita expectativa que ela aparecesse na festa ?já imaginou se ela ainda faz um pocket show? Ficou só no campo da imaginação mesmo. Ludmilla não apareceu, mas nem por isso a noite foi menos animada.

A causa da LGBTQIA+, uma das bandeiras da artista, esteve presente no evento e também nos bastidores da série. Com o look completo, Renan Ramos e Aure Alencar foram de drags, para normalizar mais uma bandeira diversa da Afroreggae. O primeiro é diretor de diversidade da produtora, enquanto o segundo é coordenador de transporte.

"Traz esperança trabalhar na Afroreggae, porque estamos muito acostumados a ver negros ganhando oportunidades por sistemas específicos, cotas mesmo. A gente chama de justo, mas e os LGBTs? Tem que dar a mesma oportunidade", acredita Aure, que tem o nome artístico de Miami Pink. Os LGBTQIA+ têm uma fatia importante no terceiro ano de "Arcanjo Renegado" e respondem por 23% dos artistas do elenco.

Silvio Guindane e Erom Cordeiro, que também marcaram presença na festa, reviverão Mendonça e Santiago, personagens de "A Divisão", série policial também do Afroreggae Audiovisual. Agora, em "Arcanjo Renegado", eles estarão mais a mais velhos, na faixa dos 60 anos. Nomes como Raphael Logam, Flavio Bauraqui, Thelmo Fernandes, Rita Guedes, Álamo Facó e Leonardo Bricio completam o time principal.

*O jornalista viajou a convite do evento