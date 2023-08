RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Xolo Maridueña, 22, durante entrevista com Bruna Marquezine, 28, em seu podcast Los Lobos:

O astro do filme "Besouro Azul", que estreia na quinta-feira (18), disse que fez uma pesquisa sobre a atriz brasileira antes de conhecê-la. "Quando descobrimos que você estava dentro, a gente compartilhou com o time. Mas eu ainda não tinha te conhecido", disse ele no episódio divulgado nesta terça-feira (15), que teve a ausência do ator Jacob Bertrand, também apresentador.

Os dois relembraram quando se conheceram em Atlanta, nos Estados Unidos, para as gravações do primeiro super-herói de origem latina no universo da DC Comics. "Você é esquisitona também, sua presença nas redes sociais indicam que você é do tipo que nunca sorri", brincou Xolo sobre as primeiras impressões com a atriz.

No bate-papo, a atriz confessou nervosismo em razão do idioma. "Eu me sinto limitada quando falo inglês. Eu estou sendo eu mesma, mas uma versão menos interessante, porque às vezes eu sinto que não consigo me expressar como me expresso em português", entregou ela.