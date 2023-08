ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No ar desde agosto de 2024 com temporadas seguidas na Band, o MasterChef não vive a melhor fase de audiência na Band. Outrora uma das maiores audiências da emissora, a atual temporada tem o pior número desde a estreia.

Mas isso está longe de significar um fracasso. O reality comandado por Ana Paula Padrão nunca foi tão visto no YouTube e na HBO Max, plataformas de streaming onde está disponível atualmente.

Segundo dados de audiência levantados pela reportagem, a décima temporada da versão com cozinheiros amadores do programa, atualmente no ar, tem média de 2,1 pontos na Grande São Paulo. O recorde do programa foi em 2015, quando a segunda temporada marcou 7,1 pontos. Nesta fase, a final chegou a cravar 10,1 de média e alcançou o primeiro lugar, vencendo a Globo por mais de uma hora.

Mas se está mal nos números, porque o MasterChef segue no ar? Simples: mesmo com o resultado abaixo do esperado, trata-se do melhor desempenho de um programa da Band na faixa das 22h30 durante a semana. Além disso, o programa tem uma coleção de patrocinadores. Só para a atual fase, foram 13 marcas, um número altíssimo para a TV aberta.

Possuem contrato com a Band para anunciar no MasterChef as empresas Barilla, BemBrasil, Brastemp, Cacau Show, Café L'or, Eisenbahn, Mitsubishi, Pão de Açúcar, Piracanjuba, Royal Prestige, Salsaretti, Seara e Zero-Cal. Junto ao sucesso publicitário que ainda existe, está o grande êxito na internet.

No YouTube, a temporada 2023 da versão com amadores tem média de 1,8 milhão de visualizações por episódio. Por lá, a Band costuma dividir o programa em cinco partes.

Mesmo disponibilizado gratuitamente pela plataforma de vídeos do Google, o MasterChef também vai bem na HBO Max, onde entrou neste ano por causa da fusão entre Warner e Discovery -que é parceira da TV do Morumbi na atração.

Desde a estreia da fase deste ano em maio, o MasterChef figura frequentemente no top 10 da plataforma. Na semana pessada, chegou a ficar em quinto lugar na HBO Max, superando grandes produções, como a série original Yargi.

Além da fase com amadores, que termina em setembro, a Band ainda colocará no ar ainda neste ano as versões com chefes de cozinha profissionais; e o MasterChef+, com cozinheiros amadores acima dos 60 anos de idade.