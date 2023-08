SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Melvin Barcliff, mais conhecido como Magoo, morreu nesta terça-feira (15) aos 50 anos, segundo informação confirmada pela família ao New York Times.

O cantor foi um dos nomes pioneiros na cena de hip hop da Virgínia, nos Estados Unidos da década de 1990, ao lado de Timbaland, Missy Elliott e Pharrell Williams.

A causa da morte não foi revelada e o rapper não tinha problemas de saúde, mas afirmou que não estava se sentindo bem nas últimas semanas.

Magoo se apaixonou pelo rap ainda criança, durante uma infância difícil na Virgínia. Foi quando o estilo musical se espalhou pelo país que, aos 14 anos, ele percebeu que era uma forma de arte que também poderia praticar.

Ainda na escola, fez amizade com Timothy Mosle, o Timbaland, com quem formou uma dupla e lançou três álbuns entre 1997 e 2003. Os dois, somados a Pharrell Williams e Missy Elliot, exerceram forte influência na cena musical do início dos anos 2000.

No álbum de estreia da dupla, "Welcome to Our World", a faixa "Up Jumps da' Boogie", com Elliott e Aaliyah, alcançou a 12ª posição na Billboard Hot 100, maior sucesso de Magoo nas paradas.

Em sua conta no Instagram, Timbaland postou vídeos antigos ao lado de Magoo com a legenda "Vida longa a Melvin Magoo! Tim e Magoo para sempre, descanse em paz meu rei".