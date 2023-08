RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O novo álbum de Luísa Sonza, "Escândalo Íntimo" só vai estar disponível nas plataformas no dia 29 de agosto, mas os fãs da cantora já estão em êxtase. Na noite desta terça-feira (15), ela lança o primeiro single do projeto, chamado "Campo de Morango".

A música surpreende pela letra, classificada como "instigante" pela própriar Luísa, e é acompanhada por um clipe bem diferente dos seus demais hits. A cantora contou que já até recebeu comentários negativos sobre a produção, mas que esse era realmente o objetivo.

Um fã filmou um encontro com a cantora e a questionou o motivo da escolha de "Campo Morango" como a faixa de abertura do novo álbum. Luísa, vai ganhar uma série documental na Netflix, foi categórica na resposta: "O motivo? Porque vai estressar os fandoms, vai estressar o povo do Twitter. Eles vão me xingar horrores", começou. "Depois eles vão tomar lapada, porque o álbum está vindo grandão. Então eu quero que eles falem mal e gostem muito depois", emendou a cantora.

"Escândalo Íntimo" é o terceiro álbum de estúdio da artista. "Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história... Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, para todo mundo ver e escutar", contou em uma rede social.