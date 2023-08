SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil vai passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (16) para remoção do tumor que tem no reto.

Ela trata o câncer desde janeiro deste ano, quando descobriu a doença. Relembre as etapas do tratamento.

Em janeiro, Preta recebeu o diagnóstico após passar seis dias internada. Trata-se de um adenocarcinoma no reto, a porção final do intestino. Ela começou o tratamento na semana seguinte e avisou os fãs: "Conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante".

A quimioterapia foi a primeira fase do tratamento. Preta Gil optou por ficar internada ao invés de fazer a quimio em casa: "Muita gente pode ir com uma bombinha para casa, uma bombinha de infusão de um medicamento, mas eu prefiro fazer no hospital por conta dos enjoos, da tontura, me sinto mais segura. Fico lá três dias, volto para casa e fico 12, e volto para o hospital", explicou aos seguidores no Instagram.

Em abril, os médicos decidiram parar a quimio e iniciar a radioterapia: "Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Foi uma semana em que eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença [...] os médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia e que vou partir direto para a radioterapia. Então começo daqui uma semana", disse em um vídeo.

Essas duas primeiras etapas tinham o objetivo de diminuir o tumor para facilitar a cirurgia que acontece hoje. Preta Gil fez a última sessão de radioterapia em junho e, depois, passou um período descansando com a família e se preparando para o procedimento.

Após a operação, Preta Gil passará um período usando uma bolsa de colostomia: "Eu vou ter que usar uma bolsa de colostomia, vou fazer uma operação no reto então tem que dar um sossego para cicatrizar. A gente tem muito esses monstros: ai, meu Deus, a bolsa. Mas os médicos me mostram como é, como faz. Para tudo na vida a gente tem uma solução, tem que manter o otimismo", contou em entrevista a Ana Maria Braga.