SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "O Maníaco do Parque: A História Não Contada" vai promover um encontro entre quatro sobreviventes dos ataques de Francisco de Assis Pereira.

O evento ocorre 25 anos após a prisão do motoboy acusado de perseguir e ataca mulheres no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. As vítimas vão contar como a história impactou suas vidas. Com produção da Santa Rita Filmes e com previsão de estreia para 2024 no Prime Video, os episódios também vão mostrar depoimentos de familiares de oito mulheres mortas.

A corroteirista e codiretora da filmagem afirma que o gênero de true crime ajuda no debate social sobre as questões do Brasil.

"Essa é uma das histórias de violência mais emblemáticas do Brasil porque revela diferentes níveis da cultura de estupro na qual estamos imersos", diz Thaís Nunes em nota enviada à reportagem por email.

Psicólogos, psiquiatras e investigadores também foram convidados para comentar os passos de Francisco. Além do documentário, um filme sobre ele está em produção, com atuações de Silvero Pereira e Giovanna Grigio.