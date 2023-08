SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT planeja lançar séries documentais sobre Hebe Camargo, Gugu Liberato, Carlos Alberto de Nóbrega e um especial sobre Silvio Santos.

Os quatro são considerados nomes fundamentais para a história da emissora, fundada por Silvio Santos no começo dos anos 1980.

Os projetos estão em fase embrionária, mas devem seguir o modelo de séries documentais de sucesso, como "Xuxa, o Documentário", da GloboPlay.

Em junho, o SBT comemorou os 60 anos do Programa Silvio Santos com um programa especial. A atração recebeu jornalistas, convidados e relembrou quadros marcantes ao longo das últimas décadas.

"Isso é pra você, pai, sei que está no sofá assistindo e não pode estar aqui hoje, acho que ele nem ia gostar de estar aqui, mas é tudo para você, estamos aqui reunidos para você e por você", disse Patrícia Abravanel, filha do apresentador que vem comandando o Programa Silvio Santos desde o início da pandemia.

De acordo com o portal Na Telinha, Silvio ligou para o canal e parabenizou toda a equipe pelo trabalho. Além de agradecer a homenagem, ele elogiou os funcionários e disse ter ficado feliz com a festa feito no programa.