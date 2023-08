SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma hora, 25 pessoas de diferentes idades e alguns filhotes de cachorros resgatados ocupam um estúdio para praticar ioga. A novidade, que já existe em outros países, chega a São Paulo por meio do projeto Puppy Yoga, fundado pela instrutora da prática e empresária Dani Barssalos, de 31 anos.

As aulas não têm restrição de público, sendo abertas a pessoas de todos os gêneros, idades e níveis de habilidade no ioga. A maioria dos visitantes, aliás, não têm nenhuma familiaridade com a prática. "Eles buscam principalmente se divertir com os filhotes", conta a idealizadora.

Nas aulas, os animais permanecem soltos pela sala, podendo brincar e subir nos praticantes, o que, segundo Barssalos, pode atrapalhar alguns, mas é o objetivo do evento. Para praticar, os alunos devem vestir roupas confortáveis e estar abertos às interações com pets, tomando cuidado no contato com eles.

A todo momento, voluntários ficam circulando na sala para limpar eventuais sujeiras deixadas pelos cachorros.

O próximo evento do tipo acontece neste sábado (19) em três horários ?10h, 11h30 e 14h. As aulas serão oferecidas no Awake Yoga Studio, em Pinheiros, zona oeste da capital.

Já no dia 2 de setembro, as práticas seguirão o mesmo esquema deste final de semana, mas em vez de cachorros, são filhotes de gatos que estarão no meio dos tapetes ?evento chamado de Yogatinhos.

Futuros encontros, como o do o dia 26 de agosto, ainda não têm local definido, então é preciso ficar de olho nas redes sociais do projeto para acompanhar as informações.

Durante as aulas, a ONG Desabandone realiza uma feira de adoção do lado de fora da sala, com os mesmos filhotes que participam da prática. Eles são divididos em grupos que se revezam entre os horários para descansar depois da prática e brincar com o público que foi ao local apenas para ver os bichos.

Segundo Barssalos, cerca de 40 filhotes já foram adotados nos eventos desde a primeira aula de ioga com cachorros, que ocorreu no mês de abril.

Além das aulas e da feira de adoção, haverá venda de produtos destinados para pets e drinques para os humanos. O evento acaba às 16h, quando aqueles que escolherem voltar para casa acompanhados de um filhote poderão levar o cachorrinho embora.

Puppy Yoga

R. Aspicuelta, 339, Pinheiros, região oeste

Tel. (11) 93777-6380

Instagram @puppyyogabr

R$ 130, em sympla.com.br