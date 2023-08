O auditório do Museu de Arte Murilo Mendes da da Universidade Federal de Juiz de Fora. A atividade é gratuita e aberta ao público em geral, a partir os 18 anos e dá direito à certificado. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto, por meio de formulário online.

A oficina será ministrada pela coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância (NGIME), professora Dra. Eliana Ferreira e pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFJF) e pesquisadora do NGIME, Sandrine Montes. Elas abordarão conceitos e a aplicabilidade deste recurso para obras de arte, tornando-as acessíveis a pessoas não-videntes.

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite que pessoas com deficiência

visual possam entender melhor filmes, programas de TV, peças de teatro, exposições e outras

atividades, a partir da descrição do que pode ser visto.