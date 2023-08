SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faustão vai ao ar pela primeira vez com todos seus filhos na última edição do seu programa "Faustão na Band", que será transmitida amanhã. Além de João, de 19 anos, que já apresenta o programa ao lado do pai, estarão também presentes Lara, de 25, e Rodrigo, de 15.

Lara, que costuma fugir das lentes, vai aparecer na televisão pela primeira vez. Ela está lançando sua carreira de cantora e aparece na chamada da edição cantando "California Dreamin'", do grupo americano The Mamas and the Papas. "Hoje é seu último programa e eu tinha que vir aqui para agradecer", diz ao pai.

Já Rodrigo havia participado do programa do pai no ano passado, quando o apresentador chamou o filho ao palco para dizer se conhecia a banda Blitz.

Além da prole de Faustão, a jornalista Anne Lottermann também aparece, e em lágrimas, na chamada do programa.