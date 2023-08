SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder indígena Ailton Krenak decidiu se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, para a qual deve ser eleito com facilidade.

O autor de "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", "A Vida Não É Útil" e "Futuro Ancestral" pleiteará a cadeira número 5, aberta pela morte do historiador José Murilo de Carvalho no último domingo.

Caso a eleição se confirme, ele será a primeira liderança indígena a ocupar uma cadeira na academia centenária.

A sessão da saudade, ritual tradicional para se despedir do acadêmico morto e declarar a vaga aberta, acontece na tarde desta quinta na sede da ABL. Em seguida, as candidaturas podem ser submetidas. A escolha acontece daqui a 45 dias.

Em mensagem à reportagem na tarde desta quinta, Krenak reitera que a despedida oficial de Carvalho ainda não aconteceu e que, respeitando os trâmites, esperará a vaga estar oficialmente aberta. "Decidi apresentar meu nome à ABL amanhã", afirma.

Há dois anos, o escritor Daniel Munduruku pleiteou uma vaga na Academia e foi derrotado pelo médico Paulo Niemeyer Filho, eleito em seu lugar para a vaga deixada pelo crítico literário Alfredo Bosi.

A candidatura de Munduruku foi defendida por abaixo-assinados e encampada por celebridades e movimentos indígenas, por seu caráter histórico. Daquela vez, não adiantou.

Agora, a pressão para a eleição de Krenak vem de dentro da Academia, com boa parte dos imortais já entrando em consenso em torno de seu nome.