SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Christopher Lloyd compartilhou uma foto que deixou os fãs de "De Volta para o Futuro" nostálgicos e emocionados. Lembrado até hoje como o excêntrico Doutor Brown na trilogia, o ator publicou uma imagem ao lado dos protagonistas do filme, 33 anos após o lançamento do último filme da série, em 1990.

Na fotografia, Lloyd estava acompanhado por Michael J. Fox, intérprete do protagonista Marty McFly; Lea Thompson, que deu vida a Lorraine, a mãe de Marty; e Thomas F. Wilson, conhecido por seu papel como Biff Tanen.

"Podemos obter 88 mil curtidas? O passado diz isso...", escreveu ele, na legenda, em referência ao icônico número 88 milhas por hora, necessário para fazer o DeLorean viajar no tempo na trama.

Assim como o próprio personagem Doutor Brown, quando o objetivo foi alcançado, Lloyd brincou no Twitter com uma das famosas falas do filme: "Great Scott!! We did it" (algo como "Santo Deus! Conseguimos"), revelando a emoção do momento.

A postagem rapidamente ganhou grande repercussão, acumulando mais de 267 mil curtidas e 13,5 mil retuítes.