SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Felipe Neto trouxe à tona, nesta quinta-feira (17), um vídeo de 2018 em que ele faz uma previsão sobre a relação dos pais de Larissa Manoela com o dinheiro oriundo de seu trabalho. A atriz se tornou um dos assuntos mais comentados da semana após conceder uma entrevista ao Fantástico, no último domingo (13), sobre o rompimento com os pais e as tratativas de contratos que possuíam.

No clipe divulgado por Neto em 2018, ele brinca sobre a dinâmica das famílias em relação ao dinheiro, especialmente quando os pais são os responsáveis financeiros dos filhos. Entretanto, em seu comentário, ele ressalta que a situação seria diferente no caso da Larissa Manoela, uma vez que ela já tinha maturidade para lidar com seu próprio ganho, dada a natureza de seu trabalho e a contribuição que ela oferece à renda familiar.

"Em 2018 eu tentei fazer uma previsão da Larissa Manoela e errei redondamente", diz o post dele, nesta quinta, que recebeu mais de 11,6 mil curtidas.

Na entrevista ao Fantástico, Larissa detalhou suas razões para tomar as rédeas de sua carreira, afirmando que os contratos e cláusulas nas empresas administradas por sua família não estavam em consonância com suas expectativas.