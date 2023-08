RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva, 73, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto após apresentar um quadro de insuficiência cardíaca. Nesta quinta-feira (17), ele completou 12 dias de internação e a assessoria de imprensa do hospital divulgou um boletim sobre o estado de saúde do comunicador. "Faustão encontra-se estável e em cuidados intensivos".

Mas afinal o que é um quadro de insuficiência cardíaca? O cardiologista Alexandre Scotti esclarece essa dúvida ao descrever a condição como popularmente conhecida por "coração fraco". Scotti elabora: "O coração funciona como uma bomba, responsável por fornecer fluxo sanguíneo necessário para nutrir os tecidos. A insuficiência ocorre quando o coração não consegue atender a necessidade dos demais órgãos e tecidos do corpo" explica à Folha de S.Paulo.

Scotti, que coordena a Unidade Cardiointensiva do Hospital Badim no Rio de Janeiro, destaca que o principal sintoma que leva um paciente a ser internado por insuficiência cardíaca é a falta de ar pelos mínimos esforços como pentear o cabelo e até mesmo tomar banho, por exemplo. "Existem casos também de pacientes que não conseguem ficar deitados porque entra em crise de falta de ar e aí os médicos indicam uma internação para monitorar melhor o caso", diz.

Alexandre reconhece que nem toda insuficiência cardíaca tem indicação cirúrgica. "O paciente diagnosticado pela insuficiência com uma doença arterial coronariana pode fazer uma revascularização do miocárdio, conhecida como 'ponto de safena'. Quem sofreu lesão nas válvulas cardíacas, ou na válvula mitral ou na válvula ótica, precisa trocá-la ou fazer uma plastia, que a gente chama de ser uma reconstrução da válvula. Cada paciente é um caso e só os médicos que acompanham podem indicar ou não a cirurgia".

Uma pesquisa inédita feita no ano passado apontou que a insuficiência cardíaca mata cerca de 10% dos pacientes no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a insuficiência cardíaca é a terceira causa de internação no Brasil e a World Heart Federation estima que a prevalência da insuficiência cardíaca aumentará 25% até 2030 e isso se deve ao aumento de fatores de risco como diabetes, obesidade e aumento da hipertensão arterial.

Em agosto de 2021, Faustão passou por um procedimento cirúrgico para remover um cateter de diálise no mesmo Albert Einstein. Na época, surgiram rumores de que Faustão teria dado entrada no hospital para uma cirurgia no coração, mas a mulher do apresentador, Luciana Cardoso, contou que ele tinha colocado um marca-passo em dezembro de 2020.