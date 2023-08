ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após 16 anos de afastamento, a atriz Denise Fraga voltará ao Fantástico no próximo domingo (20) com o seu quadro mais lembrado pelo público. Uma edição especial do "Retrato Falado" especial foi produzida para celebrar os 50 anos da revista eletrônica da Globo, e envolve justamente os bastidores de uma reportagem feita pelo programa ainda nos anos 1990.

O "Retrato Falado" ficou no ar semanalmente entre 2000 e 2007, e fazia a dramatização de histórias curiosas enviadas pelo público por e-mail ou cartas. O sucesso foi tão grande que este é considerado o trabalho mais lembrado da atriz na televisão, mesmo com novelas e séries de sucesso no seu currículo.

Em seu retorno, Denise interpretará a história de uma jovem jornalista, contratada de forma temporária para trabalhar no Show da Vida e sua árdua tarefa de ser efetivada na equipe do dominical do horário nobre.

Para isso, ela dá uma sugestão de pauta bastante curiosa: fazer uma reportagem no interior do Brasil sobre um tema sobrenatural.

"Eu fiquei muito feliz com esse convite de voltar a fazer o 'Retrato Falado' e poder participar da história desse programa que faz parte da minha existência. Fazer um dos quadros mais lembrados do Fantástico é um prêmio que você ganha na vida', ressalta a atriz carioca em depoimento para o programa, obtido pelo F5.

Desde o início do mês, o Fantástico tem feito um especial para relembrar e passar a limpo seus 50 anos de história, completados neste mês. Grandes ícones do programa foram chamados, como Cid Moreira, que apresentou a primeira edição do programa e foi seu membro fixo no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.