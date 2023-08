SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os músicos Gilberto Gil, 81, e Jorge Ben Jor, 84, se apresentaram juntos na última quinta-feira (17) na celebração dos 100 anos do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Ben Jor foi chamado ao palco para acompanhar Gil em seu show. Juntos, cantaram "Filhos de Gandhi" e "Emoriô". O momento foi registrado pelo também cantor Wilson Simoninha, filho de Wilson Simonal (1938-2000).

Gilberto Gil e Jorge Ben Jor gravaram juntos, em 1975, o disco "Gil & Jorge: Ogum, Xangô", em que constam músicas como "Taj Mahal" e própria "Filhos de Ganhdhi".

A comemoração do centenário do Copacabana Palace ainca contou com artistas e celebridades como Jojo Todynho, Camila Queiroz e Klebber Toledo.