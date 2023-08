RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Lily Allen, 38, foi mais uma que não resistiu expor a intimidade nos podcasts confessionais, uma onda em que celebridades revelam seus segredos mais bem guardados. A intérprete de sucessos com "Smile" e "Not Far" contou que perdeu a virgindade aos 12 anos, no Brasil, e o pai chegou a chamar a polícia enquanto ela estava no quarto de um rapaz, no hotel em que a família estava hospedada.

"Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil quando eu tinha uns 12 anos", disse em entrevista ao podcast Life's Beach. A artista britânica não falou em qual cidade brasileira ela estava na companhia do pai e do irmão há 26 anos.

Lily, casada com o ator Jim Hopper, explicou que tinha desaparecido por algum tempo e, por isso, o pai chamou a polícia. "Na verdade, eu desapareci por horas", contou provocando gargalhadas no estúdio. "Não estou brincando! Eles (pai e irmão) pensaram que eu realmente tinha desaparecido. Fui ao quarto do rapaz e, obviamente, não voltei para o meu quarto."

A cantora lembrou ainda que viu vários policiais espalhados pelo hotel. "Eles vasculharam tudo e foram me procurar até na praia. As pessoas pensaram na possibilidade de um afogamento", contou. "Não tive coragem de dizer que estava perdendo a minha virgindade", acrescentou.

Toda a confusão acabou provocando trauma na cantora que ela levou a ter uma vida sexual ativa. "Foi tudo um pouco traumático e não fiz sexo novamente por um tempo", disse. Lily ainda comentou já tinha se apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo.