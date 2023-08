SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Samy Stefany é obrigada a engolir alguns sapos para manter de pé a perfumaria da família em Sumaré, interior de São Paulo. Mas, para não deixar passar batido o jeito rude com que muitas vezes é tratada, ela criou um canal no TikTok para expor as respostas que daria, se tivesse coragem.

É na plataforma, onde tem mais de 250 mil seguidores, que ela criou uma espécie de diário para desabafar e colocar para fora o que pensa, mas não fala. Nos vídeos, ela faz uma encenação com a irmã de situações que já aconteceram com elas.

Um das gravações teve mais de dois milhões de visualizações e mostra a arrogância de uma cliente que a trata com desdém, reclama do preço e dá uma passa-fora daqueles em Samy. Mas o final do vídeo é de lavar a alma.

Para quebrar o gelo, quando a cliente passou no caixa, Samy a chamou de amiga -ela costuma fazer isso para criar uma relação mais próxima com as consumidoras. "Ela não gostou e disse que não tinha me dado essa intimidade", lembra ela à reportagem.

Nos comentários, muitas foram as pessoas que apoiaram a jovem de 24 anos. "Quem trabalha com público merece um pedacinho do céu", disse Richard Kauan. A ideia para criar os vídeos veio de uma conta que ela segue que também trabalha com atendimento e passa por maus bocados com clientes mal-humorados.

Já em outro vídeo, ela simula uma discussão com uma cliente que questionou as suas dicas para descolorir o cabelo. A parceria com a irmã torna tudo mais leve. "Nós sentimos muita vontade de rir durante as gravações. Dependendo do que é, demora para sair", afirma.