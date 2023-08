RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mais nova e principal estrela do clube Al-Hilal, Neymar já chegou à Arábia Saudita com moral. O ex-atacante do Paris Saint-Germain viajou da capital francesa para Riad a bordo de um Boing 747 da Kingdom Holding. A aeronave pertence ao conglomerado da família real da Arábia Saudita dirigido pelo príncipe Alwaleed bin Talal. O avião é de uso do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e sua família.

O Boing 747, avaliado em R$ 1 bilhão, está entre as aeronaves mais luxuosas do mundo. Ele tem dois andares e a capacidade para transportar 400 pessoas, além de sofás de couros, acabamentos de primeira qualidade, salão de jantar, bar e suítes. O jogador foi recebido com flores ainda na pista do aeroporto.

A apresentação de Neymar acontecerá antes do confronto entre o Al-Hilal e o Al-Feiha, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O jogo precisou ser transferido para o Estádio Rei Fahd por conta da expectativa pela chegada do brasileiro no clube. O local tem capacidade para 68 mil torcedores, e segundo a organização do evento, os ingressos para a partida já estão esgotados. Ainda não há confirmação quando Neymar fará sua estreia na equipe.

Neymar ficou mais de cinco meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão no tornozelo direito, em fevereiro, e voltou a atuar há pouco mais de uma semana. Nesta sexta-feira (18), ele foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para disputar os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Peru, fora, e Bolívia, no Estádio do Mangueirão, Belém, dias 8 e 12 de setembro.