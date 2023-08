A fusão de música, arte, meio ambiente que estão na essência do Festival Ibitipoca Blues, encontram a Casa do Sol no projeto "Blues na Estrada", evento gratuito e beneficente, que ocorre neste sábado (19), a partir das 16h no centro da Vila de São José dos Lopes, no pé da Serra de Ibitipoca, Distrito de Lima Duarte. A segunda edição da iniciativa conta com as apresentações da DJ Marcela Conte, Big Joe Manfra e Pedro Quental e exposição de produtos artesanais da Casa Sol, com a presença dos artesãos locais. A iniciativa conta, ainda, com um workshop exclusivo sobre o reaproveitamento de materiais recicláveis e uma roda de musicalização,aproximando instrumentos e pessoas de todas as idades.

O Blues na Estrada é mais um dos projetos do Festival Ibitipoca Blues. Segundo a organizadora do Festival, Flávia Oliveira, a atração nasceu de um contratempo. " Em 2018, um problema na estrada impediu que os músicos chegassem para o festival e eles decidiram fazer o show ali mesmo, no meio da estrada, literalmente."Anos mais tarde, depois de uma conversa com representantes da Casa do Sol, a parceria nasceu. "O Ibitipoca Blues sempre abraçou e apoiou projetos de arte e de cultura. Com isso surgiu o Blues na Estrada em São José dos Lopes, comunidade que abriga a Casa do Sol, que fica a 12km de Ibitipoca e a 10km de Lima Duarte. A Casa do Sol é um espaço que recebe artesãos e artistas que ressignificam a sua cultura e a ancestralidade por meio da arte", ressalta Flávia.

Segundo a organizadora do Festival, a expectativa é abrir as comemorações do Ibitipoca Blues proporcionando à comunidade um dia de muita festa e alegria, reforçando as nossas raízes e o compromisso com a região.

A Casa do Sol é um projeto sociocultural que tem como propósito promover a educação, a cultura e a geração de renda a partir da valorização da vida rural, preservando a natureza e os costumes locais por meio da realização de oficinas, eventos e workshops ligados à música, à literatura, ao teatro e ao artesanato.





Em 2023, o Festival Ibitipoca Blues acontece nos dias 25 e 26 de agosto, na área de camping do Ibitilua. Neste edição, o evento conta com grandes nomes do blues e músicos da região, como Afrodite e Hugo Schettino,Blues Trio, além da banda carioca, B2 Regional, que é um blues de roça. Entre as atrações internacionais já confirmadas estão James “Boogaloo” Bolden e Rodica. Do

circuito nacional, figuram no festival Blues Etílicos, Mamooth Band, Nanda Moura, Fred Sunwalk, The Headcutters e Blues Box Street Band.

Completando 24 anos de existência, o Ibitipoca Blues é o mais antigo Festival do segmento, os ingressos podem ser adquiridos na página.





Música e consciência ambiental

A 21ª edição do Ibitipoca Blues reforça a preocupação com a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte incorreto de materiais com potencial reciclável como papel, plástico, vidro e alumínio, entre outros. O Projeto Lixo Zero ocorrerá durante toda a programação, com a intenção de conscientizar tanto os turistas, quanto os moradores da vila, sobre a separação correta dos resíduos, estimulando atitudes mais sustentáveis e de preservação da natureza.

Para tornar a iniciativa permanente, a campanha fixou o valor de R$10 para um e-book exclusivo, que inclui uma série de orientações sobre como incluir a sustentabilidade em ações práticas, com dicas e experiências que geram impacto positivo. Os interessados podem adquirir o material pelo site.

FOTO: Divulgação Festival Ibitipoca Blues - Ações de preservação ambiental visam atingir a meta do lixo zero no evento

Segundo Flávia Oliveira, o Lixo Zero é um projeto existe desde de 2016 e, desde então, se dedica a mudar o olhar dos usuários sobre o lixo. “Nesses 20 anos de festival, já instalamos pontos de recolhimento destes materiais e realizamos oficinas sobre reaproveitamento com a comunidade e crianças. Em 2022, por exemplo, foi recolhida uma quantidade expressiva de materiais recicláveis, que foi encaminhada à Usina de Triagem e Compostagem de Lima Duarte. Para este ano, queremos continuar recolhendo esse lixo e encaminhando-o para a usina”, destaca.

Outra ação, segundo Flávia, é o lançamento de uma cartilha sobre sustentabilidade para ser distribuída nos dias de evento junto com sacos de lixo para que os visitantes possam fazer a separação nos locais em que ficarão hospedados. Somada a esta ação, caçambas para o recolhimento do lixo reciclável serão novamente dispostas por toda a vila e um estande com profissionais da área ambiental estará funcionando durante o festival reforçando sobre essas atitudes.