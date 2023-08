SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality show gastronômico mais famoso do mundo ganhou uma exposição em São Paulo. "Masterchef - Imersão & Sentidos" inaugura neste domingo (20) no shopping Vila Olímpia, região oeste, e pretende transformar o visitante em um participante da competição.

A mostra atiça os sentidos do público e imaginação dos fãs do programa que já se imaginaram sentindo a adrenalina de preparar um prato para um dos chefs, como Erick Jacquin. Ao todo são seis salas em um espaço de mais de 1 mil m² com projeções e cenários que fazem referência ao Masterchef.

A primeira recebe o visitante com uma bebida à base de cacau. Nela, é possível tocar em especiarias brasileiras dispostas em uma bancada para explorar os sentidos. Cheiro, textura, cor e som estarão presentes no ambiente.

É possível também conhecer a trajetória do programa, criado em 1990 no Reino Unido. Desde então, várias versões ao redor do mundo surgiram. O apelo global do Masterchef será representado em uma sala com as culinárias de diferentes países.

A imersão que compõe o nome da exposição fica por conta dos ambientes onde as pessoas poderão, por exemplo, ver detalhes da bancada do Masterchef 2023, vestir o avental da competição e andar pelos corredores do mercado. Eles também conhecerão cada etapa de preparação de um prato na competição.

A exposição, além disso, usa óculos com realidade virtual e fotos de participantes famosos. Ela fica em cartaz até 20 de outubro e os ingressos podem ser comprados em feverup.com a partir de R$ 37,50.

MASTERCHEF - IMERSÃO & SENTIDOS

Quando Todos os dias, das 10h às 22h. De 20/8 a 20/10

Onde Showpping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360, região oeste

Preço A partir de R$ 75

Link https://feverup.com/m/136340