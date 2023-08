ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma série que vem fazendo relativo sucesso no streaming será exibida como uma novela na TV aberta. "Outlander", disponível na Netflix e no Star+, vai substituir o folhetim português "Valor da Vida", na Band. A produção britânica vai ocupar a faixa das 22h30 a partir do início de setembro, com exibições diárias.

"Outlander" tem atualmente sete temporadas com 81 episódios produzidos, além de um spin-off em desenvolvimento. A produção é um drama de fantasia histórica centrado na história de amor entre a enfermeira do século 20 Claire Randall (Caitriona Balfe) e o escocês do século 18 Jamie Fraser, vivido por Tobias Menzies --o encontro entre os dois acontece depois que ela é misteriosamente transportada através do tempo e mandada para o ano de 1743.

O seriado era da Band desde 2021 e estava engavetado desde então. A emissora decidiu exibi-lo agora para atrair o público feminino e tentar segurar os números das estreias da faixa nobre, que irão ao ar a partir do mês que vem.

Ainda sem data para acontecer, a Band vai tirar do ar o Faustão na Band e estreará o Melhor da Noite, com Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. O Perrengue do Dia, versão diária do dominical comandado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Angelo Campos, começa às 22h, antes da série entrar no ar.