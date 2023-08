RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, resolveu se pronunciar pela primeira vez na TV aberta sobre as acusações que a atriz faz dos pais sobre abuso na administração de sua carreira e de seus bens. A pedagoga chorou e passou mal durante a entrevista: "Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução para trazer ela de volta", disse a Chris Flores.

A entrevista dada a apresentadora do SBT foi concedida nesta sexta-feira (18). Parte do material será mostrado neste domingo (20) no Domingo Legal, a partir das 11h. A edição completa da entrevista (que durou três horas) será exibida pelo Fofocalizando no dia seguinte na mesma emissora.

A mãe de Larissa Manoela contou que ficou abalada com a entrevista da filha ao Fantástico. "Foi muito chocante ouvir tudo o que eu ouvi", disse. Ela também contou que está há mais de quatro meses sem ver a filha e por diversas vezes chamou a atriz para conversar. "Ela não aceitou o convite", contou chorando e acrescentou: "Nunca quis o dinheiro dela".

Para Chris Flores, Silvana negou todas as acusações e disse que Larissa sempre teve dinheiro quando precisava comprar qualquer coisa. "Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também."

Na conversa, Silvana reconheceu que os desentendimentos com a filha começaram a partir do noivado dela com o ator André Luiz Frambach, no final do ano passado. Ela afirmou que não aceita o relacionamento e chorou bastante neste momento. A gravação precisou ser interrompida após a pedagoga alegar uma queda de pressão. Na volta, ela reconheceu que pode ter errado com a filha e pediu perdão: "Eu quero minha filha de volta!", disse.