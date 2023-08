RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fabio Porchat postou pela primeira vez ao lado da nova namorada, Priscila Castello Branco, em suas redes sociais. Ambos compartilharam registros no Instagram após curtirem juntos a noite de sábado (19).

Os rumores de um possível relacionamento começaram no início do ano, mas o namoro só foi oficializado há cerca de um mês. Os dois chegaram a viajar juntos para a Antártica em janeiro, após Porchat anunciar o fim do casamento de oito anos com Nataly Mega. Um dos motivos do término com a mulher, segundo o próprio apresentador, foi o fato de não querer ser pai.

Priscila, de 34 anos, é atriz e humorista. Ela tem sete anos de carreira e chegou a participar das novelas ""Deus Salve o Rei" (2018) e "Salve-se Quem Puder"(2020), ambas da Globo.

Porchat e Priscila se conheceram quando ela participou do reality show "Futuro Ex-Porta", em 2021. O programa era do canal do Porta dos Fundos, um projeto do Porchat, e buscava revelar um humorista. A atriz ficou na sexta posição.