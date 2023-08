SÃO PAULO

De acordo com relatos, a autobiografia já estava aprovada antes dos acontecimentos recentes e não sofrará mais alterações

A autobiografia em livro de Britney Spears, com lançamento previsto para 24 de outubro, não trará maiores detalhes sobre o término entre a cantora e seu ex-companheiro, o modelo Sam Asghari. A obra, intitulada "A mulher em mim" na versão em português, foi anunciada ainda em julho deste ano e está atualmente em pré venda.

Entre a data de anúncio e hoje, Britney viu sua vida dar mais uma reviravolta midiática. Seu recente divórcio com Sam rendeu provocações em público, acusações de assédio, revelação de suposta traição e uma cobertura midiática de grandes proporções.

Porém, informações reveladas pelo portal TMZ revelam que o texto do livro já estava pronto antes das notícias da separação virem à tona --e que ele não sofrerá alterações para atualização dos fatos. A aprovação final do livro teria sido dada há 2 semana, o que significaria que nem mesmo Britney poderia pedir mais mudanças. Segundo o portal, a relação entre Sam e Britney faz parte da história, mas não é amplamente discutida, pois o ponto central da obra seria o início da vida artística da cantora.