SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Taylor Swift em um casamento neste final de semana mexeu com a rotina de moradores de Nova Jersey. Por precaução, a equipe de segurança de Taylor se reuniu com duas semanas de antecedência com as autoridades de Long Beach Island.

A celebração era a união do músico Jack Antonoff e Margaret Qualley, amigos da artista. Para garantir a segurança dela, o chefe da polícia local, James Markoski, disse ao TMZ que funcionários da voz de "Shake It Off" tiveram uma reunião com ele. Outra presença marcante no evento foi Lana Del Rey.

Segundo o jornal, o plano foi designar três policias extras para patrulhamento na área. Três vias da cidade também foram fechadas para evitar a aproximação de carros.

Tudo isso causou irritação nos moradores do condado, que sediava uma competição de pesca, segundo o jornal Page Six.