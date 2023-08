SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Gabriela Pugliesi compartilhou um vídeo, nesta segunda-feira (21), em que revela sua segunda gravidez ao lado de seu parceiro, Tulio Dek. O momento capturado no vídeo mostrou a descoberta da gestação e a incontida felicidade do casal, e empolgou os mais de 5,7 milhões de seguidores no Instagram.

No vídeo, Gabriela desce as escadas de sua residência em busca de Tulio, enquanto ele brincava com Lion, o filho do casal de um ano e nove meses. A influencer, então, surpreende o artista mostrando o teste de gravidez positivo. A revelação foi acompanhada pela legenda: "Três meses de gravidez do nosso segundo bebê!! Eu nem acredito que isso está acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada, Deus!!".

Tulio, ao ver o resultado positivo, brincou animadamente: "Sabia, bobona. Prepara, vou fazer mais três [filhos] depois desse." O casal também compartilhou um momento íntimo com seu primogênito, Lion, que parece entender a chegada de um irmãozinho ou irmãzinha, enquanto Tulio beijava o menino. A cena revelou a alegria genuína do casal diante do novo capítulo que se desenha em suas vidas.

Vale recordar que a jornada de Gabriela Pugliesi e Tulio Dek tem sido pontuada por surpresas. No início deste ano, o casal celebrou um casamento surpresa em Sertãozinho, interior de São Paulo. Vestida casualmente com um conjunto de moletom cinza e cabelos molhados, a noiva compartilhou sua alegria ao ser pedida em casamento por Tulio Dek.