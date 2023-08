SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Bandeirantes lançou, nesta segunda-feira (21), a campanha "Doe órgãos, Doe vida". A iniciativa, que busca conscientizar para doação de órgãos e tecidos, foi divulgada oficialmente durante a estreia do programa Melhor da Noite, que ocupa a faixa horária que antes pertencia ao Faustão na Band. O apresentador precisa realizar um transplante de coração, conforme informado em boletim médico neste domingo (20).

A ação liderada pela emissora ganhou explicações dos apresentadores do novo programa, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, que entrevistaram a atual ministra da saúde, Nísia Trindade. "Em média, pode-se dizer que um doador pode salvar oito vidas e que é, de fato, uma ação de solidariedade", disse ela.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos de todo mundo e é o segundo país maior transplantador do mundo, atrás apenas dos EUA. A estrutura é gerenciada pelo próprio Ministério, que garante que 90% das cirurgias sejam feitas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste domingo, o Hospital Albert Einstein, em que Faustão está internado, informou que o comunicador está em diálise e segue monitorado pelos médicos enquanto aguarda por um doador compatível para receber o órgão. Faustão está internado no local desde o dia 5 de agosto. "Ele se encontra sob cuidados intensivos e, em virtude de agravamento do quadro, há indicação de transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz um trecho.

"Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", afirma a nota assinada pela equipe dos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares.