RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta sabe que tem milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro. Entretanto, ela também sabe que não são poucos os que a criticam. Em uma entrevista nesta segunda-feira (21), a cantora respondeu com ironia a uma afirmação machista frequentemente usada para desvalorizar sua carreira.

"Como você chegou nesse nível? Sempre quis ser cantora?", perguntou um dos âncoras do podcast "PodPah". Sem hesitar, Anitta retrucou: "Eu dei pra alguém", arrancando risadas do estúdio. "É isso que muitos pensam! Que eu simplesmente escolhi alguém, me relacionei e consegui tudo por isso."

"Essas críticas chegam até você?", questionou o apresentador. "Diretamente para mim, não. Ninguém tem a audácia de dizer isso na minha cara, porque sabem que receberiam uma resposta à altura", comentou Anitta. Ela já admitiu anteriormente que as críticas afetaram seu emocional no passado.

"Cheguei em casa pele e osso, acabada. Perdi o brilho. Por dentro estava destroçada, achava que a minha vida estava destruída... Quando fiz plástica e fui para TV pegar meu prêmio, todos os lugares só falavam disso. Minha mãe me proibiu de ligar a TV. Em todas as entrevistas eu falava: 'não estou nem aí'. Mas eu dava muita atenção a isso. Agora é não gostou, próxima página".

Anitta disse que já correu muito atrás do sucesso. Atualmente, ela busca a felicidade. "Nunca mais vou ser a pessoa que trocava a vida pelo sucesso profissional. É uma falsa ilusão que ter muitos fãs, ter muito dinheiro e ser muito bem-sucedida vai preencher a gente. Se você não estiver por dentro resolvida com as suas sombras, você não vai ser feliz", analisou.

"Minha música era número um e eu não estava feliz. Agora estou tão plena e completa que amanhã, se eu perder tudo, não acaba com a minha vida. Agora tiro férias o tempo inteiro, tenho folga... Mesmo que o mundo inteiro me odiei, eu me admiro e me amo tanto que não existe ninguém melhor que eu. O meu menor medo é perder o sucesso", comentou.