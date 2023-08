SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do dia 1º de setembro, a edição de 2023 da Casa Warner estará aberta para a visitação do público em comemoração ao centenário dos estúdios Warner Bros.. A exposição conta com cenários das animações em tamanho aumentado, atividades interativas e instalações imersivas.

Os ingresso para a mostra já estão disponíveis na plataforma Ticket Master, e custam a partir de R$ 100 -valor da modalidade inteira de terça a quinta-feira, das 12h às 17h.

Os bilhetes podem chegar a R$ 190 para aqueles que optarem pela experiência VIP, que dá direito a flexibilidade de horário no dia da visita e um brinde exclusivo.

As temáticas de ativações da exposição incluem animações como "Looney Tunes", "Os Flintstones", "Scooby-Doo" e "Tom e Jerry". Alem das franquias "Harry Potter", "O Senhor do Anéis" e "Sexta-Feira 13".

A edição da mostra ficará em São Paulo até o dia 29 de outubro no Shopping Eldorado, região este da capital.

CASA WARNER

Quando 1°/9 a 29/10

Onde Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo

Preço A partir de R$ 100

Classificação Livre

Link https://www.ticketmaster.com.br/event/casa-warner