SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último final de semana de outubro (de 26 a 29), a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresentará o concerto "Sinfonia de Cinema: Heróis e Heroínas", que executa trilhas sonoras de diferentes universos do cinema, entre eles Marvel, DC Comics e tokusatsu (gênero japonês famoso no Brasil pelos Power Rangers).

A venda de ingressos, que têm preço único de R$39,60 (inteira), começou nesta segunda (21) no site oficial da bilheteria da Sala São Paulo. Boa parte das entradas já foram vendidas, mas ainda há muitos lugares disponíveis.

O programa, criado pelo regente Wagner Polistchuk, que também é trombonista solista da Osesp, é dividido em sete blocos: apresentação, com os temas da Marvel, da Warner Bros e da Liga da Justiça; mundo de Batman, com os temas das séries e filmes do homem-morcego desde 1966 até "O Cavaleiro das Trevas"; Tokusatsu, com músicas de "National Kid", "Ultraman", "Ultra Seven" e "Power Rangers" e animação, com músicas das "Meninas Superpoderosas", "Moana", "Mulan" e "Frozen".

Há ainda o bloco "séries da TV", com os temas de The Flash, Supergirl, Legends Of Tomorrow, Arrow e Batwoman, todos da DC Comics, e outros dois blocos, dedicados às super-heroínas (incluindo Mulher Maravilha, Jogos Vorazes e Capitã Marvel) e aos super-heróis (com músicas de Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Homem-Aranha e Avengers).

Todos os concertos da série terão a participação do Coro Acadêmico e Infantil da Osesp, da solista Catarina Marcato e apresentação de Marina Person. O concerto da sexta (27) será transmitido ao vivo no YouTube da Osesp.

Nos dias de concertos, cosplays do Homem-Aranha, da Mulher-Aranha, Capitão América, Mulher Maravilha, Superman e Flash estarão presentes na Sala São Paulo, interagindo com o público. Até mesmo o maestro, que na última edição do "Sinfonia de Cinema" regeu a orquestra vestido de Darth Vader, deve novamente aparecer com um figurino à altura do evento -a escolha deste ano, entretanto, será surpresa."

"Além dos super-heróis e heroínas, eu quis incluir os pequenos heróis e heroínas, que não necessariamente usam capa. Por isso também teremos músicas de animações como Moana e Frozen", explicou Polistchuk, que buscou ainda contemplar diferentes faixas etárias. "Quando falamos de super-heróis nos vêm à cabeça Marvel e DC, mas no passado tinhamos "National Kid", "Ultraman" e "Ultra Seven", que também entraram no programa"

"Heróis e Heroínas" é o terceiro concerto da série "Sinfonia de Cinema", que já levou outras trilhas sonoras pop à Sala São Paulo. O primeiro reuniu músicas de filmes e videogames; depois, houve um apenas de trilhas de games; agora, é a vez dos super-heróis e heroínas. Para o ano que vem, Polistchuk já prepara um concerto dedicado aos animes. Cada programa pode levar até dois anos para ficar pronto.

"Depois que batemos o martelo sobre o tema, eu preciso ir atrás de partitura, amarrar bem os blocos... Mas as partituras são a parte mais difícil, porque muitas vezes esse material nem existe mais, como no caso do National Kid", conta o maestro. "Muitas vezes, foi preciso ouvir a música e tirar a partitura 'de ouvido' mesmo."

Polistchuk vê a série "Sinfonia de Cinema" como uma oportunidade de mostrar ao público que a música clássica faz parte do cotidiano das pessoas, ainda que elas não percebam ou não tenham o hábito de visitar uma sala de concertos como a Sala São Paulo.

"Quando você fala de música de cinema, está falando essencialmente de música sinfônica. Especialmente no caso dos games, que já foi um dos nossos temas, estamos falando de músicas altamente refinadas, elaboradas", diz o maestro, entusiasmado. "As pessoas não têm ideia disso."

*

Veja abaixo o programa completo do "Sinfonia de Cinema: Heróis e Heroínas"

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP

CORO ACADÊMICO DA OSESP

CORO INFANTIL DA OSESP

WAGNER POLISTCHUK regente

CATARINA MARCATO solista

MARINA PERSON apresentadora

APRESENTAÇÃO

BRIAN TYLER Fanfarra dos Estúdios Marvel

MAX STEINER Tema de Warner Bros

TOM HOLKENBORG Liga da Justiça - Zack Snyder [Arranjo de Patrick Hoszell]

MUNDO DE BATMAN

NEAL HEFT Batman (1966 -- TV) [Arranjo de Bob Cerulli e Chriss Gebel]

DANNY ELFMAN Batman: Tema Principal (1989) [Arranjo de Peter King]

NICK ARUNDEL Batman Arkhan City: "I know what you guys are thinking" [Eu sei o que vocês estão pensando] (Videogame) [Arranjo de Andrés Soto]

DANNY ELFMAN Batman: Tema da Série de Animação

HIILDUR GUDNADÓTTIR Coringa: A Cena do Banheiro (2019)

HANS ZIMMER E JAMES NEWTON HOWARD Batman: Suíte de "O Cavaleiro das Trevas" (2008)

TOKUSATSU

MASAYOSHI ONUKI National Kid: Tema [Nashonaru Kiddo] (1960) [Adaptação de Wagner Polistchuk]

TORY FUYUKI Temas de Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Taro e Ultraman Again (1970) [Arranjo de Takashi Hoshide]

RON WASSERMAN Go Go Power Rangers - Mighty Morphin Power Rangers [Arranjo de Walt Ribeiro e adaptação de Paulo Galvão]

ANIMAÇÃO

THOMAS CHASE, STEVE RUCKLER E JAMES L. VENABLE Meninas Superpoderosas: Tema

LIN-MANUEL MIRANDA Moana: How far I'll go [Arranjo de James Kazik]

MATTHEW WILDER E DAVID ZIPPEL/JERRY GOLDSMITH Mulan: Suíte - Canção KRISTEN ANDERSON-LOPEZ E ROBERT LOPEZ Frozen: Reflections e Let it go [Arranjo de Bob Krogsted]

SÉRIES DA TV

BLAKE NEELY Super-heróis da DC Comics (The Flash, Supergirl, Legends Of Tomorrow, Arrow e Batwoman) [Arranjo de Douglas E. Wagner]

SUPER-HEROÍNAS

RUPERT GREGSON-WILLIAMS Mulher Maravilha: Suíte

JAMES NEWTON HOWARD Jogos Vorazes: The Hanging Tree

PINAR TOPRAK Capitã Marvel: Suíte

SUPER-HERÓIS

ALAN SILVESTRI Capitão América: Marcha

PATRICK DOYLE Thor: Suíte

RAMIN DJAWADI Homem de Ferro: Suíte

DANNY ELFMANN O Homem-Aranha: Tema

ALAN SILVESTRI Suíte de Avengers e Avengers Endgame

"SINFONIA DE CINEMA: HERÓIS E HEROÍNAS"

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central. De 26 a 29 de outubro; qui. e sex. às 20h30, sáb. às 16h30 e dom. às 18h. Ingressos em osesp.byinti.com