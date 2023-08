SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de documentários É Tudo Verdade abriu na última segunda (21) as inscrições para sua 29ª edição, que vai acontecer entre 4 e 14 de abril de 2024, simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As obras poderão ser inscritas até o dia 8 de dezembro e o regulamento está disponível no site do festival. A disputa é reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos como uma das que classificam os vencedores para disputar as categorias de documentário no grande prêmio da sétima arte.

Na edição de 2023 do festival, o longa-metragem brasileiro "Incompatível com a Vida", da cineasta Eliza Capai, e o filme "Confiança Total", da chinesa Jialing Zhang, foram coroados como grandes vencedores.