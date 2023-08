SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D'Or, o cantor MC Marcinho tem 72 horas de piora em seu quadro de saúde, segundo a última atualização do boletim médico disponibilizado.

Conforme a direção médica do hospital, o funkeiro permanece dependente de coração artificial, de hemodiálise e ventilação mecânica.

O músico foi afetado por uma infecção generalizada e nesta terça-feira (22), familiares e amigos do artista recorreram às redes sociais para solicitar doações de sangue em prol do cantor.

O artista também foi retirado da lista de espera para transplante de órgãos. Conforme as normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Transplantes, o receptor precisa estar em condições mínimas para suportar a cirurgia e receber o órgão doado.

"Devido à gravidade da infecção, a cirurgia não pode ser realizada", confirmou a assessoria do cantor.

O irmão do artista, Mauro Garcia, também recorreu às redes sociais para solicitar doações de sangue e compartilhar a atual situação do músico. "A condição do meu irmão piorou e somente um milagre de Deus pode impedir que o percamos", disse ele, em um trecho do post.