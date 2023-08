SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de muita espera, o The Town está se aproximando. O festival será realizado nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Feito pelos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival promete movimentar a cidade nos dois finais de semana em que acontece. O UOL reúne as principais expectativas para o The Town:

"ROCK IN RIO" PAULISTANO

Já que é feito pelos mesmos criadores, a expectativa é que o The Town se "pareça" com o Rock in Rio em sua grandiosidade. Para o festival, o Autódromo ganhou o nome de Cidade da Música, que a lembra a Cidade do Rock do festival carioca.

Na coletiva de lançamento do festival, Roberto Medina, presidente de ambos os eventos, prometeu: "Hoje o Rock in Rio é o maior evento do mundo, e o de São Paulo vai ser o segundo maior evento, em qualquer aspecto".

Outra similaridade está na escolha de Ney Matogrosso para a abertura do evento. Assim como fez no Rock in Rio em 1985, o artista será o primeiro a subir ao palco na estreia do The Town em São Paulo.

MAIOR MOBILIDADE

Todas as linhas do metrô e trem funcionarão 24 horas. Nos 5 dias de evento, a partir da meia-noite, a estação Autódromo estará aberta para embarque do público, e as demais funcionarão para desembarque.

Além disso, durante o festival, as linhas 8 e 9 terão um serviço especial expresso e semiexpresso: trens exclusivos, com ida e volta para estações específicas em horários pré-determinados, com embarque separado dos serviços regulares e tempo de viagem reduzido.

CIDADE DA MÚSICA LOTADA

A previsão é de que o The Town leve 500 mil pessoas a Interlagos nos cinco dias de festival -uma estimativa quase igual ao que acontece no Lollapalooza, realizado no mesmo local.

Os dias 3 e 10, quando Bruno Mars se apresenta, devem ser os mais lotados, já que os ingressos para essas datas já estão esgotados.

MUITA LUZ E ESPAÇO GASTRONÔMICO

Mais de 30 telões de LED vão compor o palco. O evento também trará um espaço gastronômico com a diversidade da culinária paulista -o Market Square. O festival abrigará também a área VIP, espaço climatizado com buffet assinado pelo chef Alex Atala e bar exclusivo.

E, é claro, muita música!

*

Confira a lista completa de atrações:

Sábado, 2 de setembro

Palco Skyline: Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea e Primário (MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho)

Palco The One: Racionais MC's e Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo convida Planet Hemp, Orochi convida Azzy e Tasha e Tracie convidam Karol Conká

Palco Factory: Teto, Kayblack, Caio Luccas, Urias

Palco New Dance Order: Batekoo AKA Freshprincedabahia X JujuZL X Kiara X Mirands, Tropkillaz especial 10 anos, OSGEMEOS uma experiência, Deekapz X Vhoor, Klean vs Klap, Forró Red Light e o Baile Encarnado

Palco São Paulo Square: Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band convida Alma Thomas

Domingo, 3 de setembro

Palco Skyline: Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza

Palco The One: Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê convida o Nordeste

Palco Factory: Luccas Carlos, Wiu, Veigh, Lia Clark

Palco New Dance Order: Carlos Capslock Showcase AKA Belise X Stroke Live X Tessuto, Ellen Alien X Badsista, Paul Kalkbrenner Live, Vitalic Live, Noporn Live, Carlos do Complexo X RHR Live

Palco São Paulo Square: Esperanza Spalding, Jonathan Ferr, São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

Quinta-feira, 7 de setembro

Palco Skyline: Maroon 5, Liam Payne, Ludmilla, The Chainsmokers

Palco The One: Ne-Yo, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rita

Palco Factory: Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari

Palco New Dance Order: Gup Tun VS 28room + Diogo Strauz live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler, Natasha Diggs live, L_cio Plants Live, Afterclapp X Shigara X Xaxim

Palco São Paulo Square: Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band convida Paula Lima

Sábado, 9 de setembro

Palco Skyline: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage, Pitty

Palco The One: Wet Leg, Detonautas, Barão Vermelho convidando Samuel Rosa, Terno Rei recebendo Fernanda Takai e Mahmundi

Palco Factory: MC Don Juan, Yunko Vino, MC Dricka, Grag Queen

Palco New Dance Order: Mamba Negra Showcase feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz, Badsista, Malka, Vênus AKA Gueto Elegance feat Marina Lima, Inner City Bonus Set Kevin Sauderson, Renato Cohen Live, Aerea Live, Kenya20Hz Apres, Chaos Sonora

Palco São Paulo Square: Stanley Jordan, Hamilton de Holanda, São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno & Ana Cañas

Domingo, 10 de setembro

Palco Skyline: Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras, Iza

Palco The One: Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro, Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory: Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A.

Palco New Dance Order: Oddjs AKA Davis X Vermelho X Zopelar, Boratto & Emerson Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, DJ Mau Mau B2B Etcétera

Palco São Paulo Square: Richard Bona, Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso, São Paulo Big Band convida Jesuton & Luciana Mello