SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O remake de "Elas por Elas", programado para estrear em 25 de setembro na faixa das 18h da Globo, fará história ao apresentar ao público a primeira protagonista transexual de uma novela. Quem vai dar vida à amorosa Renée é Maria Clara Spinelli, 48, que também faz seu primeiro papel principal na emissora.

"Estamos fazendo esse trabalho com muito amor para entregar para o universo e para o público", diz a atriz. "Espero que isso se reflita na tela e que nosso trabalho toque o coração das pessoas. Espero que o público se apaixone e torça pela Renée, assim como eu já estou encantada por ela."

Na trama, a personagem leva uma vida feliz ao lado do marido, (César Mello), e dos enteados Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha). A família é dona de uma padaria em Niterói (região metropolitana do Rio), onde Renée prepara sonhos --os de comer-- disputados pelos fregueses.

Renée faz parte do grupo de amigas que se reencontra após 25 anos e tenta resgatar a amizade que tiveram na adolescência. Adriana (Thalita Carauta), Carol (Karine Teles), Helena (Isabel Teixeira), Lara (Deborah Secco), Natália (Mariana Santos) e Taís (Késia) a conheceram antes da transição de gênero, então elas têm muito assunto para colocar em dia.

Com tantas mulheres fortes, Spinelli afirma que o clima nos bastidores não poderia ser melhor. "Conhecer e conviver com todo esse elenco, não apenas com as outras seis protagonistas, está sendo muito intenso, porque são muitos mundos, muitos universos que a gente vai encontrando. Está sendo muito bonito", conta.

A personagem, no entanto, não vai respirar tranquila. Segundo a sinopse, Wagner vai desaparecer, levando consigo todo o dinheiro da família. Renée vai passar a criar os enteados sozinha e, sem dinheiro para pagar o aluguel, precisará fechar a padaria. Sua única aliada é a irmã, a personal trainer Érica (Monique Alfradique).

Por outro lado, o cunhado Edu (Luís Navarro), que nunca escondeu sua antipatia pela confeiteira, é uma pedra em seu sapato. Transfóbico, ele destila comentários preconceituosos sobre ela sem constrangimento. Apesar da chateação, isso não vai abalar a vontade da personagem de dar a volta por cima.

Na novela original de Cassiano Gabus Mendes, exibida pela Globo em 1982, a personagem corresponde a Carmem, vivida por Maria Helena Dias. Ela era casada com o extrovertido Rubão (Ivan Cândido), que morre, e acabava se descobrindo apaixonada pelo cunhado, Renê (Reginaldo Faria).

A nova versão é assinada por Thereza Falcão e Alessandro Marson com direção artística de Amora Mautner. Além das protagonistas, o ator Lázaro Ramos está confirmado como Mário Fofoca, o detetive aloprado vivido por Luís Gustavo na primeira obra.