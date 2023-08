SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (24), sete novos filmes chegam aos cinemas de São Paulo. Entre as estreias estão "A Chamada", novo longa de ação protagonizado por Liam Neeson, e "Gran Turismo - De Jogador A Corredor", com David Harbour e Orlando Bloom.

O ACIDENTE

Após ser atropelada, a ciclista Joana decide esconder o ocorrido de sua namorada. Ainda assim, o vídeo do acidente viraliza na internet e ela precisa prestar queixa à polícia. Aos poucos, isso faz com que a família que dirigia o carro se envolva na vida do casal. Recebeu três prêmios no Festival de Gramado deste ano.

Brasil, 2022.

Direção: Bruno Carboni.

Com: Carol Martins, Marcelo Crawshaw e Carina Sehn.

14 anos

A CHAMADA

No que parecia uma manhã comum, o executivo Matt Truner recebe uma ligação misteriosa que o informa sobre a existência de uma bomba sob seu assento. Para salvar sua vida e a de seus filhos, que estão no banco de trás do carro, ele precisa seguir as ordens da pessoa no telefone.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Nimród Antal.

Com: Liam Neeson, Noma Dumezweni e Lilly Aspell.

12 anos

DRÁCULA - A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMÉTER

Inspirado em um capítulo do livro de Bram Stoker, o filme acompanha o trajeto do navio Deméter. A embarcação, que havia sido fretada para transportar cargas, torna-se palco de eventos estranhos. Enquanto a tripulação tenta sobreviver à viagem oceânica, eles são perseguidos todas as noites por uma presença impiedosa a bordo do navio.

Estados Unidos, 2023.

Direção: André Øvredal.

Com: Aisling Franciosi, Liam Cunningham e Corey Hawkins.

16 anos

GRAN TURISMO - DE JOGADOR A CORREDOR

O longa é a adaptação do videogame homônimo, que se inspirou em uma história real. Na trama, o adolescente Jann Mardenborough ganha uma série de corridas em um jogo de console e é convidado a se tornar um piloto profissional.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Neill Blomkamp.

Com: David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe.

12 anos

MUTI: CRIME E PODER

O filme segue o detetive Boyd, que, incapaz de lidar com a morte de sua filha, embarca em uma caça a um serial killer que mata de acordo com um ritual tribal brutal chamado Muti.

Estados Unidos, 2023.

Direção: George Gallo.

Com: Morgan Freeman, Cole Hauser e Peter Stormare.

16 anos

RETRATOS FANTASMAS

O documentário de Kleber Mendonça Filho se passa no Recife e explora a relação da cidade e da população com o cinema.

Brasil, 2023.

Direção: Kleber Mendonça Filho.

12 anos

SEM DEIXAR RASTROS

O longa é inspirado em caso ocorrido na Polônia em 1983, quando o estudante Grzegorz Przemyk foi espancado até a morte por policiais. A produção retrata o crime pelo ponto de vista de Jurek, única testemunha do acontecimento.

Polônia, 2021.

Direção: Jan P. Matuszynski.

Com: Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak e Jacek Braciak