RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Alfred Enoch, mais conhecido pela franquia "Harry Potter" e protagonista de "Medida Provisória", chegou apressado e muito nervoso no tapete vermelho do Grande Prêmio de Cinema nesta terça-feira (23). Ele sofreu assalto na porta da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O indicado à categoria de Melhor Ator pela atuação no filme de Lázaro Ramos não sofreu nada, mas a mulher Mona Godfrey, que estava com o vidro do carro aberto, ficou sem seu celular. "Passaram e pegaram o celular. Uma violência absurda" , disse ele, ao ser questionado por um convidado o que teria acontecido.

Enoch passou pelo tapete vermelho sem falar com imprensa. "Ele teve um probleminha e está atrasado", se desculpou um assessor do evento. "Ele sofreu um assalto aqui perto", completou.

O artista é lembrado por ter interpretado Dino Thomas, um dos amigos de Harry, na saga mágica que adapta os livros de J.K. Rowling.