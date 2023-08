SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mirella Santos, 24, terá uma menina que se chamará Luna. A revelação do sexo do bebê foi feita durante uma live para mais de um milhão de pessoas nas redes sociais. A cantora e Gabriel Farias se mostraram muito felizes com o resultado.

O local estava todo decorado com balões e flores nas cores azul e rosa. A revelação fez os pais caírem no choro.

Em julho, Mirella Santos, integrante das Gêmeas Lacração, anunciou que estava grávida pela primeira vez. A influenciadora compartilhou a novidade em uma publicação temática no Instagram, acompanhada de um ensaio fotográfico. Em uma breve legenda, expressou sua imensa alegria ao ver seu sonho se concretizar.

Mirella abriu seu coração ao compartilhar detalhes da descoberta e dos desafios iniciais da gravidez, em vídeos nos stories. Apesar de ainda enfrentar algum desconforto, a influenciadora dizia acreditar que essa fase logo passaria. "Foi um impacto para mim porque até eu fui surpreendida quando descobri. O peito cresceu, a axila escureceu", disse.

A gestação, segundo ela, foi planejada pelo casal, que tentou conceber por sete meses até obter sucesso.