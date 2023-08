RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As cenas quentes entre Caio e Aline em "Terra e Paixão" aumentam a audiência da novela, só que o público não sabe que a tensão sexual (a tal química) durante as gravações não é lá aquelas coisas. É claro que existe o profissionalismo dos atores, mas Barbara Reis diz que as cenas são mais simples e menos impactantes.

"Tudo é feito com muitos cortes. Não tem nada de sexy ou sério. Por incrível que pareça, são cenas muito engraçadas", conta ela, em entrevista à reportagem.

Barbara se refere aos pedidos da direção para repetir uma pegada mais forte, por exemplo. Também tem a possibilidade da cena ser regravada por outro ângulo. "O Cauã [Reymond] é um puta parceiro e nós dois estamos ali em pró do sucesso de um trabalho."

Barbara reconhece em seu parceiro de cena a figura masculina do poder, do homem bem-sucedido e sexy. Ela conta que precisou, desde os primeiros dias de gravações, "esquecer" a condição de galã do ator. "Procuro desmistificar essa aura criada de ídolo, de um distanciamento de atores como Cauã e Tony Ramos, sabe? Se não, seria impossível trabalhar", conclui.