SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5 e Post Malone, entre outras dezenas de atrações, o The Town começa daqui a dez dias, em 2 de setembro. Veja algumas dicas para se preparar e aproveitar a Cidade da Música, construída no Autódromo de Interlagos.

COMO COMPRAR INGRESSOS

Ainda há bilhetes disponíveis para os dias 2 e 7 de setembro, quando se apresentam Post Malone e Maroon Five, respectivamente. Eles são vendidos a R$ 815, no site do festival.

COMO CHEGAR AO THE TOWN

De trem

A entrada do Autódromo de Interlagos, onde acontece o The Town, fica a cerca de 700 metros da estação Autódromo, que faz parte da linha 9, da CPTM.

A estação ficará aberta durante a madrugada, quando acabam os shows, para embarque. As demais estações, de todas as linhas, ficarão abertas para desembarque.

De trem expresso

As linhas 8 e 9 da CPTM terão ainda trens exclusivos para o festival, com ida e volta para estações específicas, em horários pré-determinados, com tempo de viagem reduzido. Os bilhetes, que custam de R$ 15 a R$ 40, precisam ser adquiridos antecipadamente por meio dos canais da ViaMobilidade.

De táxi ou aplicativos

As ruas do autódromo terão trechos parcialmente bloqueados, o que dificulta o embarque e o desembarque de carros. Nas estações de trem próximas, porém, haverá áreas sinalizadas para o uso de táxi e aplicativos de transporte como Uber e 99.

De carro ou fretado

Haverá uma rede de estacionamentos integrados próximos às estações de trem da região para uso de ônibus fretados, vans e automóveis. A reserva antecipada de vagas precisa ser feita com antecedência por meio da ViaMobilidade e da Coopark.

Auxílio para PCDs

Pessoas com deficiência poderão usar um serviço especial de transporte gratuito, que sai do shopping SP Market em direção ao autódromo, onde haverá catracas preferenciais.

O QUE COMER NO THE TOWN

Além de restaurantes como McDonald's, o festival terá tendas com a venda de hambúrgueres e snacks, além de bebidas. Há ainda o Market Square, com pratos do chef Alex Atala que homenageiam os bairros de São Paulo.

É proibida a entrada de garrafas, copos térmicos e latas de qualquer bebida. É permitido entrar com água, desde que ela esteja em uma garrafa plástica transparente e sem tampa.

Alimentos industrializados lacrados também são permitidos, assim como frutas cortadas e sanduíches, desde que estejam em embalagens transparentes e não rígidas. Cada pessoa pode entrar no autódromo com até cinco desses itens.