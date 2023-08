SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após liderar a mobilização pela busca do maquiador Ricardo Tavares, de quem é amiga há 25 anos, a atriz Danni Suzuki atualizou o estado de saúde do profissional, localizado no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O maquiador foi atropelado na noite de terça-feira (22), em São Gonçalo, e socorrido por bombeiros. Segundo a atriz, ele está em estado grave na UTI do hospital. O carro do profissional está sumido.

"Ele teve uma fratura na cervical e está com uma hemorragia no sistema nervoso central", disse a atriz. Danni pediu orações aos conhecidos e disse acreditar que o amigo vai se recuperar.

"Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse: Cadin, te achei. Eu tô aqui. Ao ouvir minha voz, uma lágrima caiu do olho dele", afirmou.

Danni agradeceu o trabalho realizado pela Polícia Civil. Sem dormir há duas noites, ela contou ter sido informada o tempo todo sobre as buscas.

Maquiador de famosas, Ricardo estava desaparecido desde terça, quando saiu de um sítio em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, e ia para casa, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, carregando plantas no carro.

O desaparecimento fez com que vários artistas divulgassem um cartaz com a foto dele e pedissem informações sobre a localização. Entre as famosas que participaram da mobilização estão Regina Casé, Leticia Spiller, Fernanda Paes Leme, Mariana Ximenes, Giovanna Lancelotti e Samanta Schmutz.

"Vamos continuar rezando firme por sua recuperação", disse Regina Casé.