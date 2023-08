SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sindicato de Atores de Hollywood publicou um informe na noite desta quinta-feira (24) orientando seus integrantes a promoverem testes para produções provisórias, já acordadas com a indústria.

Segundo o documento, é uma estratégia para fortalecer o poder de negociação com os grande estúdios de Hollywood. A realização dessas produções foi alvo de polêmicas entre os integrantes do Sindicato, chegando a ser assunto até entre as estrelas.

As atrizes Sarah Silverman e Viola Davis questionaram se essas produções provisórias seriam apropriadas, se respeitarão de fato os direitos dos profissionais em greve.

Para que as produções ocorram, a obra não pode estar diretamente ligada a empresas que integram a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão e deve respeitar as demandas dos trabalhadores.

"O acordo provisório faz parte de uma estratégia vital de reaproximação e foi criado por uma série de motivos, todos com o objetivo de proteger os nossos integrantes", afirma Duncan Crabret-Ireland, o presidente do sindicato.

"O acordo demonstra para a Aliança que produções independentes, de diferentes orçamentos, são capazes de trabalhar com os integrantes do nosso sindicato, respeitando os nossos termos."

O informe vem no momento em que a indústria se prepara para os festivais de Outono, como os de Toronto e Veneza.