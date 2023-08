SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Golda - A Mulher de uma Nação" chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira (31), lembrando as tensões políticas da Guerra do Yom Kippur, conflito que envolveu israelenses e árabes, em 1973.

Na época, os israelenses queriam garantir os territórios conquistados, na região do Canal de Suez, depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Insatisfeitos, os países árabes atacaram Israel às vésperas do Yom Kippur, o dia do perdão para os judeus.

Golda Meir, que será interpretada por Helen Mirren, vencedora do Oscar por "A Rainha", foi a primeira e única mulher a chefiar o Estado de Israel. Em 1969, quando já havia 70 anos, ela assumiu o cargo de primeira-ministra.

Nascida em Kiev, na Ucrânia, Meir estudou nos Estados Unidos. Em 1932, ingressou na política pela Confederação Geral do Trabalho. Com os britânicos, negociou a divisão de território da Palestina. Durante a 2ª Guerra Mundial, chefiou o departamento político da Agência Judaica e a Organização Sionista Mundial.

Em 1948, Meir havia sido uma das duas mulheres signatárias pela criação de Israel. Na época, foi nomeada embaixadora na União Soviética.

No período entre 1949 e 1956, exerceu o cargo de ministra do Trabalho e Segurança Social e, depois, de ministra dos Negócios Estrangeiros. Conhecida pela inteligência política e o caráter intransigente, ela se tornou conhecida como a Dama de Ferro de Israel, tendo comandado as estratégias durante a Guerra do Yom Kippur, agora tematizada nos cinemas.