SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de "Riverdale" suscitou críticas sobre o desenrolar das sete temporadas e colocou a série como alvo de repercussão negativa nas redes sociais. Para os atores, o desgosto do público não passou batido e eles têm ciência sobre as piadas online, mas confessam que foi difícil lidar com elas.

O último episódio foi ao ar na noite de quarta-feira (23). Uma das protagonistas é Lili Reinhart, que interpretou Betty Cooper. Ela afirmou saber que o programa é ridicularizado.

"As pessoas veem clipes tirados fora do contexto. Realmente não tem sido fácil sentir que você é alvo de uma piada. Todos nós queremos ser atores, somos apaixonados pelo que fazemos. Então, quando o absurdo do nosso programa se tornou assunto de discussão, foi difícil", disse a atriz em entrevista à revista Vulture.

Camila Mendes, colega de elenco da atriz, comparou a aceitação do espectador aos filmes de super-heróis. Para ela, mesmo com histórias absurdas, o gênero é um sucesso de bilheteria.

Você tem um guaxinim falante lutando contra alienígenas no espaço! Ninguém diz: 'Isso não faz sentido'. Somos uma história em quadrinhos, deveria ser divertido, fictício e estranho. Se você quiser assistir a um programa adolescente onde há apenas um grupo de crianças em uma escola lidando com dramas de relacionamento, há muito disso por aí."