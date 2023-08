SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Liam Payne, 29, anunciou em suas redes sociais o cancelamento da turnê na América do Sul. O cantor britânico disse que foi hospitalizado com uma infecção nos rins, e está sob ordens médicas de ficar em repouso.

"Começamos os ensaios, e fui aconselhado sobre esse não ser o melhor momento para estar na estrada, enquanto me recupero", diz o cantor britânico no vídeo. "Vamos ter que remarcar [a turnê]."

Liam Payne era uma das atrações confirmadas para o The Town, que será realizado em São Paulo entre os dias 2 e 10 de setembro. Ele seria uma das atrações do palco principal, o Skyline, no dia 7.

A reportagem entrou em contato com o festival para apurar se haverá alterações no line-up. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.