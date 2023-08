SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso no Rio de Janeiro, a padaria de fermentação natural Nema se prepara para abrir duas unidades em São Paulo. A primeira delas será inaugurada no dia 12 de setembro em Santo André, no número 735 da Rua das Figueiras, no bairro Jardim. Já a segunda deve abrir até o final de setembro em Pinheiros, no número 191 da Rua Matheus Grou - próximo ao Quitanda.

O carro-chefe da padaria, que nasceu em 2018 em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, é o sourdough. Vendido em três versões (clássica, integral ou multigrãos), ele descansa por dezoito horas antes de ir ao forno, que o deixa com uma casquinha crocante e bem aerado por dentro -por mês, são mais de 75 mil unidades vendidas nas nove lojas da rede. Cada uma pesa 500 gramas e custa R$18.

O custo-benefício, aliás, é uma das características da Nema, que também é famosa pela pizza individual de fermentação lenta (R$26), pela pizza "al taglio" (R$9 a fatia quadrada) e pelas rabanadas, que são vendidas durante todo o ano por R$8 a unidade. Há ainda o pão de queijo da serra da canastra (5 unidades por R$ 9), croque monsieur (R$ 15), bolos, queijos, frios e outros produtos artesanais.

"Estamos muito felizes com a oportunidade de participar do dia a dia dos paulistas, trazendo a qualidade atrelada a um excelente custo-benefício e uma experiência prática e rápida, focando em atender os clientes no estilo pegar e levar", diz Klaus Allers, sócio da marca, que recentemente começou o movimento de expansão como franquia. Hoje, já são 7 lojas no Rio, além de uma em Niterói e outra em Florianópolis -com as inaugurações em São Paulo, serão 11 no total.