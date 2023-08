RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quase um mês depois de ser acusado de transfobia e receber muitas críticas de fãs, o guitarrista Carlos Santana, 76, pediu desculpas nesta sexta-feira (25). O músico mexicano classificou de "comentários insensíveis" quando no meio de um show em Nova Jersey, Estados Unidos, disse que "mulher é mulher e homem é homem" e "o que quer que você queira fazer no armário, isso é problema seu".

Santana expressou seu arrependimento: "Lamento por meus comentários insensíveis. Eles não representam os valores que eu desejo honrar. Minhas palavras não refletem minha intenção de respeitar os ideais e crenças de todas as pessoas". Ele publicou essa declaração no Facebook, mas posteriormente a removeu. O músico prosseguiu: "Compreendo que minhas palavras causaram dor a muitos, e isso não era minha intenção. Quero pedir desculpas sinceramente à comunidade transgênero e a todos que ofendi

Ele também enfatizou seu compromisso em crescer como pessoa: "A cada dia, eu me esforço para ser alguém melhor. Tenho o desejo de honrar e respeitar as crenças e ideais de todas as pessoas, independentemente de serem parte da comunidade LGBTQ ou não. Vivemos em um mundo de livre arbítrio, e esse é um presente que todos recebemos".

O guitarrista prosseguiu no desabafo. "Vou agora perseguir esse objetivo de ser feliz e me divertir, e de que todos acreditem no que quiserem e sigam em seus corações sem medo. É preciso coragem para crescer e brilhar na luz que você é e para ser verdadeiro, genuíno e autêntico. Crescemos e aprendemos a brilhar nossa luz com amor e elogios", concluiu.

Santana não é o único músico a fazer comentários anti-transgêneros publicamente. Recentemente, em uma entrevista ao Stereogum, Alice Cooper também proferiu declarações que foram consideradas problemáticas. Ele descreveu a transição de gênero como "uma moda passageira" e opinou que a discussão em torno da comunidade transgênero tinha atingido um nível de "absurdo".