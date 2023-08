SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O veículo que pertence a Ricardo Luiz Milane Tavares, maquiador de famosos que estava desaparecido deste a última terça-feira (22), foi localizado em proximidade ao local onde ele teria sido atropelado. Ele foi encontrado em estado grave no Hospital de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24).

A busca por respostas sobre o desaparecimento de Tavares levou a uma campanha ativa nas redes sociais, que foi possível pela identificação através de uma tatuagem na barriga. O maquiador tinha saído de casa de carro, que foi localizado nas proximidades de uma padaria nas margens da BR-101. O veículo será submetido a uma rigorosa análise pericial antes de ser transferido para a Cidade da Polícia, de acordo com o G1.

A localização do carro de Tavares ganhou destaque após a mobilização gerada por seu desaparecimento. Nesta quinta, a atriz Danielle Suzuki, amiga próxima do maquiador, visitou-o no hospital e iniciou o processo de transferência para uma unidade de saúde particular.

"Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse 'Cadin, te achei! Eu tô aqui...' e ao ouvir minha voz uma lágrima caiu do olho dele", relatou Danielle. Funcionários do hospital revelaram ao G1 que Tavares está atualmente enfrentando uma hemorragia cerebral, sob controle médico. Seu estado permanece em condição grave, agravado por uma fratura cervical.